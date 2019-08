Movin: 'La esperanza de encontrar justicia' en caso Odebrecht 'acaba de ser sepultada'

El Movimiento independiente (Movin) rechazó este miércoles 7 de agosto el fallo de los magistrados del Segundo Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, Maria Lourdes Estrada y José Ho Justiani sobre el caso Odebrecht.

En el fallo se negó conceder una segunda prórroga a la Fiscalía Especial Anticorrupción para investigar el caso.

Movin señaló a través de un comunicado que "la esperanza de miles de panameños de encontrar justicia en el caso de corrupción más importante de la historia latinoamericana, acaba de ser sepultada".

Considera que " no se puede pedir al mundo que no nos incluyan en las listas internacionales de países no cooperadores del lavado de dinero, cuando la institución llamada a expedir justicia de manera objetiva, expedita e independiente, cierra el caso Odebrecht, negando justicia a los ciudadanos panameños que somos víctimas de la corrupción".

El grupo manifestó también que espera que los "magistrados comprendan la gravedad de lo actuado por los jueces y le den prioridad a encontrar la verdad e impartir justicia, para garantizarle a todos los panameño que en Panamá impera la ley".