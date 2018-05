Olmedo Arrocha: 'Hay que volver a la metodología de planificar, y eso incluye al Órgano Judicial’

La Comisión de Estado por la Justicia continuó la mañana de este martes 15 de mayo con el proceso de entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Esta vez correspondió el turno a Olmedo Arrocha, uno de los 10 preseleccionados a la Sala Civil de la Corte.

Al inicio de su intervención, Arrocha comentó que ha sido un "orgullo" estar al servicio del país como director de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (actualmente está en licencia).

Dijo que desempeñarse en ese cargo le ha permitido "conocer y afianzar" técnicas de planificación y programación.

"En nuestro país nos hace falta volver a la metodología de planificar, y eso incluye al Órgano Judicial”, remarcó.

Agregó que nadie puede prepararse para el futuro si no lo planifica.

Ante los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia, el abogado recordó que recientemente estuvo al frente del proceso de entrega de los certificados de pago negociables de la segunda partida del décimo tercer mes (Cepadem).

También mencionó que durante 15 años fue árbitro en temas nacionales domésticos e internacionales.

Por lo tanto, "sabemos qué es administrar justicia… estoy aquí porque siento que cumplo con el perfil que establece la Constitución (…) porque es mi derecho constitucional, sin que nadie me discrimine, me censure, me sesgue”, agregó.

El procurador de la Administración y coordinador de la comisión, Rigoberto González, dijo que espera que el proceso de entrevistas culmine el 18 de mayo y que el informe final esté listo el 15 de junio, para luego remitirlo al presidente Juan Carlos Varela, quien, junto con el Consejo de Gabinete, nombrará a los dos magistrados (uno para la Sala Penal y otro para la Sala Civil).

Los nombramientos del Ejecutivo deben ser ratificados por la mayoría absoluta –36 votos– de la Asamblea Nacional.