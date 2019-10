Procuraduría señala que hay 14 personas imputadas por el contrato de FCC en vía Brasil

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que se han formulado cargos a 14 personas, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y peculado, como parte de la investigación por las irregularidades en el contrato para la construcción del corredor vía Brasil, tramo II, adjudicada a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La información fue suministrada por la PGN la tarde de este miércoles 30 de octubre, en un comunicado en el que se precisa que la investigación se lleva a cabo en coordinación con las fiscalías anticorrupción de España.

No se revelaron los nombres de las 14 personas imputadas, aunque se conoce que el abogado Mauricio Cort está detenido provisionalmente por este caso.

Cort ha sido identificado por las autoridades españolas como "testaferro" del expresidente Ricardo Martinelli.

Una auditoría de la Contraloría concluyó que en el contrato hubo un sobreprecio de $41.7 millones, "suma a la que falta agregarle el dinero proveniente del pago de la coima, que superaría los $100 millones", según la PGN.

COMUNICADO DE PRENSA CASO FCC https://t.co/FbxQnSlAEf — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) October 30, 2019

Además, se han girado 4 asistencias judiciales: dos a Suiza, una a Costa Rica y una a Holanda, todas pendientes de respuestas por las autoridades correspondientes de estos países.

La investigación se encuentra paralizada de momento, hasta que el Órgano Judicial resuelva una solicitud de la PGN para que el caso sea declarado causa compleja.

Más temprano se conoció que la Audiencia Nacional de España imputó a FCC por el pago de 82 millones de euros (91 millones de dólares al cambio actual) en comisiones con la finalidad de adjudicarse contratos de obras públicas en Panamá, como las líneas 1 y 2 del Metro y la Ciudad de la Salud.

En un auto fechado el martes 29 de octubre, el juez español Ismael Moreno deja constancia de la comparecencia de "la responsable de la Asesoría Jurídica de FCC Co.", quien aportó a la fiscalía " los documentos que... habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort como testaferro de [Ricardo] Martinelli, expresidente de Panamá, para el pago de comisiones exigidas por este último para permitir a FCC operar en Panamá en el ámbito de su negocio de obras públicas".

Lea aquí el auto del juez español Ismael Moreno

Las empresas Odebrecht y FCC han sido socias en varios proyectos en Panamá. Pujaron juntas para lograr el contrato de la línea 1 del Metro, que le costó $2 mil 90 millones al gobierno de Martinelli (2009-2014), y la línea dos de ese sistema de transporte, que le significó un desembolso a la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) de $2 mil 130 millones. En estos proyectos, Odebrecht tenía una participación de 55% y FCC, de 45%.

Según las autoridades españolas, Cort utilizó una red de sociedades para ejecutar el pago de los sobornos, a saber: Arados de Plata, Cort Business Broker & Consultors, Inc., External Financial Consultant Inc, Neecel Corp., S.A., Ingeniería del Plata y Fundación MCIJ, "todas con un perfil instrumental, off shore en su mayoría, que transfirieron los fondos para pago de dádivas", a través de cuentas bancarias casi todas a nombre de Cort y su testaferro Juan Carlos Siekavica, de nacionalidad uruguaya.

Martinelli, a través de su vocero Luis Eduardo Camacho Castro, negó todos los señalamientos.

El estudio, diseño, construcción, y financiamiento del corredor Vía Brasil, tramo II, fue adjudicada precisamente a FCC por $174.5 millones, pero terminó costando $216.2 millones.

El auto del juez español Moreno también se refiere a los contratos de FCC en Vía Brasil, pero precisa que está a la espera de recibir mayores "certezas" por cooperación internacional.

Cort también es procesado por el caso de los sobornos de Odebrecht, pero en esta investigación llegó a acuerdos de colaboración y de pena con la Fiscalía Especial Anticorrupción.