Rechazan fallo del juez Loaiza en caso de Rafael Guardia Jaén

El hecho de que al exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén le puedan devolver cuentas bancarias, apartamentos, galeras y lujosos vehículos, entre otros bienes, genera un "cuadro de impunidad" frente a los ciudadanos comunes y corrientes, dijo Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Tal decisión fue adoptada por el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, en una audiencia el pasado 13 de diciembre, en la que se validaría un acuerdo de pena entre el Ministerio Público (MP) y Guardia Jaén, condenado por los delitos de peculado y blanqueo de capitales.

Una decisión que es "incomprensible" para la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, que anunció un escrito de apelación por considerar que el juez actuó "sin tener un sustento probatorio básico" que acreditara que dichos bienes fueron obtenidos "de manera lícita".

"¿Qué sensación de justicia hay en el país cuando esto pasa?", se preguntó de Obaldía.

La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana recordó que "un sistema judicial independiente, correcto y fuerte es donde se asienta la democracia del país". Pero, cuando "tenemos un sistema judicial" que no está trabajando como debe ser, la democracia misma está en peligro", agregó.

En tanto, Anette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), calificó como terrible el mensaje enviado por el juez Loaiza, en el sentido de que "el crimen sí paga". "Que uno puede pagar un par de años en la cárcel y disfrutar de lo que te robaste", comentó.

Planells indicó que espera que el Segundo Tribunal Superior de Justicia acoja la apelación presentada por el MP y “mantenga los bienes cautelados, que son de todos los panameños”.

Recordó que es no es el primer fallo controvertido del juez, en el que parece ayudar a Guardia Jaén e ir en contra de los ciudadanos. "Lamentamos que no exista el tribunal de ética y disciplina del Órgano Judicial, porque los magistrados no han implementado la carrera judicial", indicó.

En tanto, Jorge González, vocero presidencial, dijo que es "indignante" la decisión adoptada por el juez Loaiza. González, en el programa Debate Abierto, de Canal 4, indicó que lo que ha ocurrido crea un precedente nefasto”. El país merece respeto y una explicación, aseguró. Los ciudadanos esperan que exista certeza del castigo y que el sistema de justicia funcione, agregó.

