'Esto es un intento de homicidio doloso', dice Marta de Martinelli; ella acusa a Varela

El expresidente Ricardo Martinelli deberá permanecer en el centro penitenciario El Renacer, y su esposa y abogados acusan al mandatario Juan Carlos Varela de poner "en peligro" su vida.

"El presidente al fin asomó la cabeza. Había estado detrás de todos los traslados del señor Martinelli", dijo el abogado Ronniel Ortiz, en una conferencia convocada la tarde de este viernes 21 de diciembre, por la defensa del exgobernante, procesado por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y peculado.

Carlos Carrillo, otro miembro del equipo legal, comunicó que más temprano presentaron un habeas corpus ante la Dirección General del Sistema Penitenciario, pero esta instancia "declinó" el recurso al pleno de la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada, el pleno admitió un amparo de garantías constitucionales de Martinelli y declinó la competencia del caso a un juzgado del sistema penal acusatorio (SPA). No obstante, "no ha salido formalmente el amparo firmado con los salvamos de voto. Lo único oficial es el tuit que hizo el Órgano Judicial en su cuenta. Ahora mismo no tenemos una autoridad correspondiente para que se defina el asunto", señaló Carrillo.

La conferencia de prensa pone en suspenso, de momento, una jornada que empezó la mañana del jueves 20 de diciembre, cuando Martinelli fue conducido de El Renacer al Hospital Nacional, donde sería hospitalizado a fin de practicarle unos estudios y exámenes médicos. El traslado fue autorizado el día antes por Etereo Armando Medina Marín, director del Sistema Penitenciario, en una nota a Abel Price, director encargado de El Renacer. En la nota no se especifica en qué consisten los exámenes ni por cuanto tiempo sería hospitalizado, pero Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, indicó que "tenía que estar mínimo cinco días hospitalizado en el Nacional". De ser así, el exgobernante habría pasado la Navidad en la clínica privada.

Este es el documento donde consta la autorización que dió el Sistema Penitenciario, para que en base a las dispocisiones legales, se trasladara y hospitalizara al ex presidente Martinelli, al Hospital Nacional; para que se realicen exámenes médicos especializados. pic.twitter.com/BudezDz8AO — Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) 21 de diciembre de 2018

Pero una vez en el Nacional, Martinelli no quiso ser tratado, según un comunicado de la Dirección General del Sistema Penitenciario, razón por la que se ordenó que fuera trasladado al Hospital Santo Tomás. El traslado se realizó -según la exprimera dama Marta Linares de Martinelli- de noche, "para que los medios no lo vieran".

"El paciente está en el Hospital Nacional, dormido... Había como 10 policías cuidando la puerta. A la una de la mañana empiezan a obligarlo a marcharse del hospital... Utilizan a un doctor que lo usan de comodín que se llama Labrador, el mismo que usaron cuando vino extraditado", dijo Linares de Martinelli.

"Empezaron a amedrentarlo... Que le iban a poner las esposas... Encima un paciente cardíaco, con arritmia... A mi, que no sufro del corazón, se me subió la presión... Entró el subcomisionado de la Policía Nacional, Bill Rodríguez, y nos dijo que él tenía que dormir en el Hospital Santo Tomás, pero que daba su palabra de que regresaría a las 6:00 a.m. al Hospital Nacional", dijo la exprimera dama. Asegura que el subcomisionado Rodríguez faltó a su palabra, porque su esposo no regresó al Nacional. "Perdió todos sus exámenes y ya está de vuelta en El Renacer", situación de la que acusa directamente a Juan Carlos Varela.

"Anoche estaba este señor que es presidente de la República, diciendo que había que sacarlo de ahí", acotó.

"Esto es un intento de homicidio doloso y todas estas personas serían culpables ante la ley", agregó.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que Martinelli regresó a El Renacer, "luego de recibir las respectivas notificaciones por parte del personal médico del Hospital Santo Tomás que indican que, voluntariamente, el privado de libertad Martinelli Berrocal, mediante nota, se rehusó a realizarse los exámenes médicos que se habían programado a petición de abogados de la defensa".