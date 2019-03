Ricardo Martinelli llega al Imelcf para una evaluación mental

El expresidente Ricardo Martinelli fue trasladado la mañana de este jueves 14 de marzo a las oficinas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), para cumplir con el examen ordenado por el Tribunal de Juicio, del proceso que se le sigue por la supuesta comisión de cuatro delitos.

Martinelli llegó a las 9:45 a.m., en un pick up negro escoltado por una patrulla de la Policía Nacional. Los periodistas no pudieron verlo, porque el vehículo inmediatamente ingresó por un callejón, a un costado del Imelcf, cerrado al tráfico.

En el lugar lo esperaba su abogada Jessica Canto, quien aseguró que su cliente está tomando medicamentos para tener "tranquilidad" y enfrentar "en óptimas condiciones" el juicio oral en su contra, que fue interrumpido el pasado martes, luego que la defensa presentara un certificado de incapacidad médica psiquiatra vigente hasta el 31 de marzo.

"Esperemos que no hagan ninguna maldad y que sean objetivos, porque es una simple incapacidad de un par de días, porque tiene una crisis de ansiedad que es lo que genera una crisis cardíaca", dijo Canto a los periodistas.

El Tribunal de Juicio -conformado por los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara- también ordenó que se "verificara" el certificado de incapacidad expedido por el psiquiatra Frank Guelfi, así como la idoneidad del médico y si éste cumplió con los protocolos correspondientes.

"Al doctor Guelfi lo han tratado de desmeritar. Eso es un delito, eso lo estamos viendo también un equipo legal. Él [Guelfi] no lo ha evaluado una vez, lo ha evaluado desde que llegó a Panamá, porque los cardiólogos exigen que él [Martinelli] sea evaluado", dijo Canto, quien agregó que no es cierto que en su informe, el doctor Guelfi anotara que Martinelli le ha hablado de suicidio.

El Tribunal anunció que el juicio oral reiniciará cuando el Imelcf entregue su evaluación forense.

Martinelli -que está detenido en El Renacer desde el 11 de junio de 2018- es procesado por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos tipos de peculado.

El fiscal Ricaurte González ha señalado que un informe médico-forense ordenado recientemente por el juez de garantías Francisco Carpintero reveló que Martinelli no tiene ningún signo de enfermedad cardiovascular que impida que enfrente el juicio oral.

Información en desarrollo...