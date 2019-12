Rompen barrera del machismo

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La barrera del machismo se está rompiendo cada día más, estiman las autoridades del Ministerio Público (MP) en cuanto al aumento de las denuncias de maltrato contra los hombres.



En abril de 2015, el MP reportó 148 casos por maltratos a hombres, mientras que en abril de 2016 se contabilizaron 207 denuncias, es decir, 59 procesos más en comparación con el año pasado.



“No es la misma cantidad de las denuncias de violencia contra las mujeres, pero sí se ha incrementado un poco las denuncias de hombres por maltrato de las mujeres”, indicó el fiscal cuarto especializado en Familia y en Menores, Iván Javier Estribí.



A juicio del fiscal, los hombres están siendo conscientes de que tienen derecho a denunciar el maltrato, y que se les aplique las mismas medidas de protección que a las mujeres, porque la ley es igual para ambos.



“No es que haya un privilegio a favor de las mujeres, sino que son ellas las que se atreven a denunciar más estos maltratos”, agregó.



Según Estribí, por lo general el hombre no denuncia la violencia por parte de su pareja porque piensa que se va a exponer a la burla de la sociedad, y por el machismo.



Fernando Restrepo (nombre ficcticio) confesó que en su caso fue víctima de encierro por parte de su pareja. Su exmujer lo encerraba en las noches con candado en el cuarto y se iba sola a los bailes.



Francisco Cortés, vicepresidente del Club de Hombres Maltratados de Chepo- que tiene seis años de estar funcionando- corrobora la existencia del caso de Restrepo, señalando que también han recibido denuncias de hombres que son golpeados y otros que incluso además de la violencia son sometidos a episodios de infelidad por su pareja.



Cortés reconoce el estereotipo que hay en la sociedad, que no cree cuando el hombre denuncia el maltrato, pero si cuando lo hacen las mujeres.



Indicó que lo que busca su organización es la integridad de la pareja. “Ese es nuestro objetivo, que exista el respeto entre ambos”, afirmó.



“Nosotros buscamos una solución entre la pareja y no quién gana entre el hombre y la mujer, porque lo que al final queremos es la unidad familiar.



Reconoció que en muchos casos el maltrato hacia el hombre surge cuando se inicia la violencia contra la mujer.



En tanto, Leandra Martínez, directora del Centro de Recepción de Denuncias del MP, explicó que el maltrato y la violencia se pueden dar en todos los géneros, y son situaciones que tienen que verse oportunamente para determinar si necesitan apoyo sicológico, o siquiátrico.



“Una vez llega la denuncia al centro de recepción esta es canalizada. Si la persona llega con golpes se remite al Instituto de Medicina Legal para que se le evalúe y se le envía a un sicólogo para que realice una evaluación. Luego la denuncia pasa a una fiscalía de familia, que tiene un término de cuatro meses para investigar, y por último se remite a un juzgado de familia”, explicó.



Martínez sostiene que la violencia genera violencia, y en mucha ocasiones los casos terminan en denuncias sobre tentativa de homicidio.



Indicó que cuando hay disparos o lesiones con objetos punzocortantes la denuncia se maneja como tentativa de homicidio, un delito tipificado en el Código Penal.



La funcionaria destacó que el maltrato al hombre por parte de la mujer llega a tentativa de homicidio cuando la violencia doméstica no se atiende a tiempo.



Para el sicólogo, Dimas Villarreal, en la mayoría de los casos el maltrato empieza de forma verbal y luego pasa a los golpes. Entonces, el hombre por aparentar ante la sociedad no lo denuncia y guarda silencio. Además, tampoco busca ayuda hasta que acepta que es maltratado.



Advirtió que cuando las exhibiciones se dan en público, y cuando los hijos intervienen, es cuando el hombre acepta que hay un problema y decide buscar ayuda.



Villarreal precisa que la mayoría de los hombres que son maltratados por sus parejas son personas de carácter pasivo, y que no crecieron en un ambiente de violencia familiar cuando eran niños.