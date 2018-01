Sicario está implicado en la balacera de la cafetería de Punta Pacífica, dice fiscal

La Sección de Homicidios de la Procuraduría General de la Nación estableció que en la balacera del pasado 4 de enero, en una cafetería de Punta Pacífica, actuaron sicarios y que hubo un estudio de la víctima para cometer el ilícito.

Esta conclusión se conoció después de una audiencia en el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, en la que una jueza de garantías ordenó la detención de un sospechoso.

Además, las investigaciones establecieron que los dos heridos no están relacionados con este caso de sicariato.

La balacera ocurrida en la mañana de este jueves 4 de enero en la calle Chiriquí, de Punta Pacífica, dejó un balance de un hombre muerto y dos heridos.

El fiscal superior Rafael Baloyes indicó a los medios de comunicación que los sospechosos le hicieron un seguimiento a la víctima.

Baloyes detalló que como solo han pasado dos días desde el homicidio, aún no se ha podido establecer su móvil y recalcó que el fallecido, un extranjero cuyas generales no fueron reveladas, no mantenía ningún comportamiento “pecaminoso” durante su residencia en el país.

Al ser consultado si el sindicado por este caso pertenece a alguna agrupación criminal, Baloyes solo expresó que reside en el distrito de San Miguelito y que en Samaria, según algunos informes, trata con grupos que “pertenecen a alguna estructura delincuencial”.

Sin embargo, se desea investigar más sobre esos informes de la persona a la que la jueza de garantías ordenó su detención por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

Agregó que la Procuraduría General de la Nación tendrá un período de seis meses para hacer las investigaciones de este caso.