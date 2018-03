Suspenden audiencia en caso de compra de llantas en el PAN

El Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal de Panamá suspendió la audiencia programada para este jueves 8 de marzo, dentro del proceso seguido a Rafael Guardia Jaén por la supuesta compra irregular de llantas en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La audiencia estaba programada para las 9:00 a.m., informó el Órgano Judicial. Guardia Jaén y otras personas están siendo investigadas por la posible comisión del delito contra la administración pública.

El Juzgado tomó la decisión con base en que aún no se ha resuelto una apelación presentada por el Ministerio Público contra una entrega de bienes dentro del acuerdo N° 2 del 25 de octubre de 2017, suscrito por la defensa del Guardia y la Procuraduría.

El juez Leslie Loaiza explicó en su decisión que el acuerdo no está ejecutoriado y hasta que no se pronuncie el Segundo Tribunal Superior, en referencia al acuerdo, "no se podrá determinar la situación jurídica del señor Rafael Guardia, porque se le estarían violentando sus garantías fundamentales".

La solicitud de suspensión de la audiencia la hizo el abogado de Guardia Jaén.