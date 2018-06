Presidente Varela: Yo no pedí ternas, el que decide soy yo

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, manifestó este viernes que, en ningún momento, solicitó ternas para los reemplazos de los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, a quienes se les venció su periodo el 31 de diciembre de 2017.

"Yo en ningún momento le he solicitado a nadie ternas", dijo Varela, en un acto oficial.

Señaló que la Comisión de Estado por la Justicia lo que le toca es evaluar a los 20 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia para dar su opinión sobre ellos y decidir si tienen la capacidad de ejercer como magistrados.

"Yo no he solicitado a nadie ternas… el que envío una terna está en su libertad pero después no puede opinar si se tomó en cuenta o no porque al final no he pedido ternas… el Presidente soy yo”, afirmó Varela.

Mi facultad constitucional es la facultad constitucional del presidente de la República de escoger con el Gabinete los nuevos magistrado magistrados. Juan Carlos Varela Presidente de la República

Insistió en que en ningún lugar se ha visto que la responsabilidad de la Comisión de Estado por la Justicia es la de enviar una terna al Presidente. "Eso no está en ninguna ley, en ningún reglamento”, comentó.

De igual forma, el gobernante dijo que leería el informe entregado, el miércoles pasado, por la comisión al viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez.

En el documento que la Comisión de Estado por la Justicia entregó a Sánchez se recomiendan seis abogados para reemplazar a Mejía y Ortega.

Se trata de Juan Francisco Castillo, María Eugenia López y Luis Camargo para la Sala Primera de lo Civil. Mientras que Luis Mario Carrasco, María Luisa Vigil y Maruquel Castroverde fueron avalados para la Sala Segunda de lo Penal.