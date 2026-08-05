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    A 30 se elevó el número de panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania

    Seis investigaciones buscan determinar si hubo captación irregular de panameños para la guerra. De los 30 casos identificados, 21 están vinculados a Rusia y nueve a Ucrania.

    Juan Manuel Díaz
    A 30 se elevó el número de panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania
    Hasta ahora solo hay un detenido por el reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania. LP/Juan Manuel Díaz

    A 30 se elevó el número de personas reclutadas para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, según explicó el procurador Luis Carlos Gómez.

    Gómez detalló que, en una reciente reunión sostenida con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, se le informó que hasta el momento se habían identificado 21 personas contactadas por presuntos reclutadores rusos, quienes habrían viajado para incorporarse al conflicto armado.

    En tanto, otras nueve personas fueron vinculadas a procesos de reclutamiento por parte de ciudadanos o intermediarios relacionados con las fuerzas ucranianas.

    El funcionario también detalló que el Ministerio Público mantiene seis investigaciones abiertas por posibles casos de captación irregular de personas mediante presuntas ofertas engañosas para incorporarse al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

    Las investigaciones se encuentran en manos de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que adelanta diligencias para identificar a personas que estarían operando en territorio panameño y determinar si utilizaron mecanismos engañosos para atraer ciudadanos hacia la guerra.

    El pasado 1 de agosto, la jueza de garantías Eyvis Jáen imputó cargos y ordenó la detención del taxista Mario Brooks por su presunta participación en el reclutamiento de varias personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto.

    Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión presentó evidencias de que Brooks habría reclutado a dos personas para trasladarse a Rusia a cambio de una compensación económica.

    Según la Fiscalía, los reclutadores ofrecen pagos mensuales de $3,000 y un seguro de $70 mil a quienes deciden incorporarse a esas fuerzas.

    En la audiencia, la fiscal Carrión explicó que su despacho realiza diligencias para ubicar a otras personas que podrían tener relación con este caso.

    La Cancillería informó previamente sobre la existencia de 19 panameños vinculados a las fuerzas rusas, de los cuales uno ha fallecido oficialmente y varios permanecen desaparecidos o con paradero desconocido.

    Entre los desaparecidos en Rusia figuran Hernando Fernando Núñez; Valdemar Edgar Mague Victor, cuyo comandante perdió contacto con él desde el 5 de diciembre de 2025; Luis Jorge Rentería Oliver, sin comunicación desde el 22 de diciembre de 2025; Carlos Demetrio Vega Santos; Javier Duncan; Luis Carlos Rivera Ramos, ausente desde el 28 de octubre de 2025; Anel Castañeda Moreno y Roberto Carlos Kirshamur.

    El único fallecido confirmado oficialmente es Luis Alberto Villarreal Prado.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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