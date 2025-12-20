A 36 años de la invasión Mulino pide fortalecer la democracia para no repetir este triste hecho

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A 36 años de la invasión del 20 de diciembre de 1989, el presidente José Raúl Mulino abogó por el establecimiento de una democracia plena para que nunca más repitamos ese triste capítulo de nuestra historia.

Mulino, quien participa en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra en Brasil, aseguró, a través de su cuenta de X, que hoy Panamá guarda luto al recordar a las víctimas del 20 de diciembre de 1989, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva.

Hoy Panamá guarda luto. Recordamos a las víctimas del 20 de diciembre y acompañamos a sus familias, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva.



— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 20, 2025

El mandatario aseguró que, tras 36 años de estos hechos, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena.

“Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades”, concluyó el mandatario.

El presidente José Raul Mulino pide fortalecer la democracia.. Cortesía

En tanto, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien estuvo presente en el acto de recordación a las víctimas de la invasión, calificó la acción militar de los Estados Unidos como una herida que sigue interpelando la conciencia nacional y que nos reclama verdad, memoria y justicia.

Ulloa aseguró que una nación que olvida a sus muertos debilita su identidad, y que una nación que los recuerda con verdad fortalece su dignidad.

Actos conmemorativos en el Jardín de Paz, por los 36 años de la invasión en el que se recuerda a las víctimas. LP/Anel Asprilla

Monseñor Ulloa estimó que, a tres décadas de la invasión, debemos reconocer con honestidad que aún las circunstancias que llevaron a estos hechos no han sido plenamente esclarecidas; persisten preguntas, cifras imprecisas y relatos incompletos, y que mientras la verdad no se conozca en su totalidad, la herida seguirá abierta.

— La Prensa Panamá (@prensacom) December 20, 2025

Reconoció que recuperar la memoria histórica de estos actos requiere una investigación rigurosa, la apertura de archivos, la escucha respetuosa de los testimonios y la voluntad institucional para esclarecerlos.

Actos conmemorativos en el Jardín de Paz, por los 36 años de la invasión en el que se recuerda a las víctimas. LP/Anel Asprilla

Por su parte, Rolando Murgas Torraza, presidente de la Comisión del 20 de diciembre de 1989, estimó que han alcanzado la identificación de los cuerpos de 11 personas reportadas como desaparecidas durante la acción militar, pero que en el Jardín de Paz aún quedan unos 132 restos humanos por exhumar.

— La Prensa Panamá (@prensacom) December 20, 2025

Murgas relató que la comisión se encuentra comprometida con lograr la identificación de las personas desaparecidas durante la invasión, pero que requieren recursos económicos para este trabajo.