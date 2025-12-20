Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Invasión militar

    A 36 años de la invasión Mulino pide fortalecer la democracia para no repetir este triste hecho

    Juan Manuel Díaz
    A 36 años de la invasión Mulino pide fortalecer la democracia para no repetir este triste hecho
    Actos conmemorativos en el Jardín de Paz, por los 36 años de la invasión en el que se recuerda a las víctimas. LP/Anel Asprilla

    A 36 años de la invasión del 20 de diciembre de 1989, el presidente José Raúl Mulino abogó por el establecimiento de una democracia plena para que nunca más repitamos ese triste capítulo de nuestra historia.

    +info

    Panamá conmemora los 36 años de la invasión: lecciones y reclamosInvasión militar, una herida que aún no cicatriza

    Mulino, quien participa en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra en Brasil, aseguró, a través de su cuenta de X, que hoy Panamá guarda luto al recordar a las víctimas del 20 de diciembre de 1989, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva.

    El mandatario aseguró que, tras 36 años de estos hechos, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena.

    Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades”, concluyó el mandatario.

    A 36 años de la invasión Mulino pide fortalecer la democracia para no repetir este triste hecho
    El presidente José Raul Mulino pide fortalecer la democracia.. Cortesía

    En tanto, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien estuvo presente en el acto de recordación a las víctimas de la invasión, calificó la acción militar de los Estados Unidos como una herida que sigue interpelando la conciencia nacional y que nos reclama verdad, memoria y justicia.

    Ulloa aseguró que una nación que olvida a sus muertos debilita su identidad, y que una nación que los recuerda con verdad fortalece su dignidad.

    A 36 años de la invasión Mulino pide fortalecer la democracia para no repetir este triste hecho
    Actos conmemorativos en el Jardín de Paz, por los 36 años de la invasión en el que se recuerda a las víctimas. LP/Anel Asprilla

    Monseñor Ulloa estimó que, a tres décadas de la invasión, debemos reconocer con honestidad que aún las circunstancias que llevaron a estos hechos no han sido plenamente esclarecidas; persisten preguntas, cifras imprecisas y relatos incompletos, y que mientras la verdad no se conozca en su totalidad, la herida seguirá abierta.

    Reconoció que recuperar la memoria histórica de estos actos requiere una investigación rigurosa, la apertura de archivos, la escucha respetuosa de los testimonios y la voluntad institucional para esclarecerlos.

    A 36 años de la invasión Mulino pide fortalecer la democracia para no repetir este triste hecho
    Actos conmemorativos en el Jardín de Paz, por los 36 años de la invasión en el que se recuerda a las víctimas. LP/Anel Asprilla

    Por su parte, Rolando Murgas Torraza, presidente de la Comisión del 20 de diciembre de 1989, estimó que han alcanzado la identificación de los cuerpos de 11 personas reportadas como desaparecidas durante la acción militar, pero que en el Jardín de Paz aún quedan unos 132 restos humanos por exhumar.

    Murgas relató que la comisión se encuentra comprometida con lograr la identificación de las personas desaparecidas durante la invasión, pero que requieren recursos económicos para este trabajo.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más