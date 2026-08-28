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    Investigan

    A caballo, asaltan minisúper en Río Hato; Policía aprehende a menor sospechoso

    Un menor de edad fue aprehendido como presunto involucrado en el robo a mano armada registrado en un minisúper de Río Hato, donde dos sujetos habrían utilizado un equino para cometer el hecho.

    Katiuska Hernández
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    A caballo, asaltan minisúper en Río Hato; Policía aprehende a menor sospechoso
    Captura del video del robo a caballo en Río Hato, Coclé, Panamá.

    Un menor de edad fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional como presunto implicado en un robo a mano armada ocurrido en un minisúper ubicado en el sector de Río Hato, provincia de Coclé.

    De acuerdo con las autoridades, en el hecho participaron dos sujetos que ingresaron al establecimiento comercial utilizando un caballo.

    El caso quedó registrado en cámaras de seguridad y las imágenes circularon en redes sociales.

    Tras las diligencias realizadas, unidades policiales efectuaron allanamientos en el sector con el objetivo de ubicar indicios relacionados con la investigación.

    La subcomisionada María Gutiérrez informó que uno de los presuntos involucrados fue aprehendido y que el otro sospechoso ya fue identificado.

    Agregó que la Fiscalía inició la investigación de oficio, debido a que, aunque la persona afectada no presentó denuncia, existen elementos que permiten identificar a los presuntos responsables.

    “Se da un hecho de un robo a mano armada, donde dos sujetos ingresan a un minisúper en el área de Río Hato utilizando un equino. Producto de esto se da la aprehensión de un menor y se realizan allanamientos en el sector a fin de buscar los indicios relacionados y la ubicación del equino que fue utilizado”, explicó la funcionaria.

    La Policía Nacional informó además que, en las últimas horas, se han realizado 34 aprehensiones de personas vinculadas a distintos hechos delictivos en la zona, entre ellos lesiones personales, violencia doméstica, violencia de género y hurtos.

    Según la institución, los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y algunos ya han enfrentado audiencias, tras las cuales se ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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