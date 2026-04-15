A la cárcel: detención provisional para acusados por asesinato de sargento en El Chorrillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La juez de garantías, América Vergara, imputó cargos por homicidio doloso y asociación ilícita para delinquir, y ordenó la detención provisional de Jamir Ubarte (alias “Chema”) y Edward Lasso (alias “Cholin”), por su presunta participación en el asesinato del sargento de la Policía Nacional, Elvis Espinosa, ocurrido el pasado 12 de abril en calle 25 de El Chorrillo, en Ciudad de Panamá.

En una audiencia realizada este miércoles, el fiscal de homicidio y femicidio, Víctor Barría, aseguró que los imputados fueron identificados por dos testigos como las personas que, la noche del domingo, fueron vistas con armas en las inmediaciones de una vereda cercana a una cancha de fútbol conocida como “PRD”, sitio donde fue atacado el sargento.

Barría añadió que un testigo protegido, cercano al lugar de los hechos, indicó que ambos portaban armas y que, junto a otros tres sujetos, realizaban detonaciones.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados estarían vinculados a la pandilla “Vietnam”, que opera en el área de calle 25 de El Chorrillo, y que mantiene conflictos con otros grupos del sector.

El Sargento Alvis Espinosa fallaeció por heridas de bala en El Chorrillo. Cortesía.

En la audiencia se conoció que el sargento Elvis Espinosa y su compañero Gerardo Sánchez acudieron a las inmediaciones de la cancha, luego que una residente del lugar les informó haber visto a un grupo de cinco jóvenes con armas, pero al llegar fueron recibidos con una lluvia de balas.

Ambos agentes policiales debieron ocultarse en una edificación de madera, pero una bala impactó a Espinosa en el área del pecho, a pesar de mantener su chaleco policial.

En la escena la fiscalía logró recuperar 19 casquillos de bala que se presume corresponden a las armas usadas por los pandilleros. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han localizado las pistolas usadas para el ataque.

La juez Vergara estimó que la medida de detención provisional es la más adecuada en este caso, ya que se trata de un delito grave y que ambos investigados constituyen un peligro para la comunidad y existe el riesgo de fuga.

Habla la defensa

Los abogados defensores de los imputados apelaron la medida cautelar aplicada a sus clientes, por lo que se fijó para el próximo viernes 24 una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Karen Alveó y Carlos Castillo, defensores de los procesados, alegaron que la fiscalía no ha tiene evidencias que sus clientes fueron quienes dispararon contra el sargento Espinosa.