Caso Odebrecht: la ausencia del abogado de Aaron Mizrachi obliga a posponer su juicio por tres semanas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Mizrachi haber recibido coimas de Odebrecht a través de la sociedad Caribbbean Holding.

La juez penal Baloisa Marquínez dispuso efectuar el juicio al empresario Aaron “Ronny” Mizrachi el próximo 24 de junio, luego de que la defensa del imputado solicitó el aplazamiento por temas personales.

Mizrachi está acusado por presunto blanqueo de capitales en el caso de las coimas que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber repartido a políticos y empresarios panameños, entre 2010 y 2014.

El juicio estaba previsto para iniciar a las 9:00 a.m. de este miércoles, pero tras la no comparecencia de la defensa, la juez Marquínez decidió programarlo para la fecha alterna.

Se informó que el juzgado tiene pendiente resolver unos incidentes de nulidad presentados por la defensa de Mizrachi, aunque no se dieron detalles de los argumentos presentados.

El juicio a Mizrachi se celebrará luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocara una decisión del Primer Tribunal de Justicia que había excluido a Mizrachi del juicio que se celebró a los otros imputados y que se llevó a cabo del 12 de enero al 27 de febrero de 2026.

La jueza Baloisa Marquínez está a cargo del caso.

La decisión del Pleno de la Corte, adoptada el 3 de febrero de 2026, revocó la decisión de los magistrados Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, del Primer Tribunal Superior, al considerar que no existió “un error de denominación del delito” por parte de la juez Marquínez, como alegaba la defensa de Mizrachi.

Además, el Pleno de la CSJ consideró que el incidente de nulidad que presentó el abogado de Mizrachi no era la vía idónea para objetar el auto de llamamiento a juicio, ya que indujo al Primer Tribunal a un análisis que no era acorde con esa etapa procesal.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Mizrachi haber recibido fondos de Odebrecht a través de su sociedad, Caribbean Holding Ltd. Esos fondos, a su vez, posteriormente fueron transferidos a Importadora Ricamar, por instrucciones del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), y otras sociedades utilizadas por el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019). Tanto Martinelli como Varela están imputados. Martinelli ya fue enjuiciado y Varela aguarda a que la Corte decida su suerte, ya que esa instancia debe juzgarlo por su condición actual de parlamentario centroamericano.

La fiscalía cuenta con la declaración del gerente de ventas de Caribbean Holding, Alejandro Díaz Araúz, quien aseguró que Mizrachi manejaba las cuentas de esa sociedad.

La juez Marquínez tiene pendiente dictar un veredicto de culpabilidad o inocencia contra Martinelli, los exministros Demetrio Papadimitriu, Federico Suárez, Frank De Lima, José Domingo Arias y Carlos Duboy, entre otros, acusados de recibir coimas de Odebrecht.