Abraham Rico Pineda pasa de prisión provisional a arresto domiciliario tras decisión del Tribunal Superior de Apelaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de detención provisional aplicada a Abraham Rico Pineda, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, y en su defecto le concedió arresto domiciliario.

Pineda permanecía detenido desde el pasado 20 de agosto de 2024 cuando fue detenido por la Policía Nacional en la parte exterior de las oficinas judiciales ubicadas en Plaza Ágora, cuando se desarrollaba una audiencia en la que se imputaron cargos a otro grupo de personas detenidas en la operación Jericó.

Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Justo Vargas, Frank Torres y Adrián José Hernández, resolvieron sustituir la medida de detención provisional en un centro penitenciario por arresto domiciliario (casa por cárcel), al considerar que el imputado ha permanecido 17 meses bajo prisión preventiva.

En 2023 Ministerio Público realizó allanamientos en varias residencias en Panamá en el marco de la Operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA.

Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, fue detenido en el marco de la denominada operación Jericó. Se le acusa de haber utilizado la empresa Servicios Múltiples Rama y otras sociedades para blanquear dinero presuntamente proveniente del tráfico de drogas.

La investigación de la Fiscalía de Drogas se sustenta en 14 transcripciones de interceptaciones telefónicas a Rico Pineda, a través de las cuales se conocieron las órdenes que, presuntamente, dio a sus colaboradoras antes y después de los allanamientos.

La operación Jericó −desarrollada por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional el 30 de junio de 2023− permitió la detención de 37 personas.

Rico Pineda había solicitado cambio de medida cautelar en cuatro ocasiones anteriores, pero todas ellas habían fracasado con el argumento de que los cargos imputados eran graves y que mantenía riesgo de fuga.

En la operación Jericó las autoridades lograron el decomiso de un apartamento ubicado en el exclusivo barrio Santa María, valorado en $780 mil; varios vehículos, dinero en efectivo y cuentas bancarias por más de $700 mil.