Panamá, 02 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Blanqueo de capitales

    Abraham Rico Pineda pasa de prisión provisional a arresto domiciliario tras decisión del Tribunal Superior de Apelaciones

    Juan Manuel Díaz
    Abraham Rico Pineda pasa de prisión provisional a arresto domiciliario tras decisión del Tribunal Superior de Apelaciones
    Abraham Rico Pineda permanecía detenido en la cárcel El Renacer. Foto: Isaac Ortega

    El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida cautelar de detención provisional aplicada a Abraham Rico Pineda, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, y en su defecto le concedió arresto domiciliario.

    +info

    Abraham Rico Pineda seguirá detenido: juez de garantías le niega cambio de medida cautelarOperación Jericó: mantienen detención de Abraham Rico Pineda e imputan cargos a presunto coordinador de red criminal

    Pineda permanecía detenido desde el pasado 20 de agosto de 2024 cuando fue detenido por la Policía Nacional en la parte exterior de las oficinas judiciales ubicadas en Plaza Ágora, cuando se desarrollaba una audiencia en la que se imputaron cargos a otro grupo de personas detenidas en la operación Jericó.

    Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Justo Vargas, Frank Torres y Adrián José Hernández, resolvieron sustituir la medida de detención provisional en un centro penitenciario por arresto domiciliario (casa por cárcel), al considerar que el imputado ha permanecido 17 meses bajo prisión preventiva.

    Abraham Rico Pineda pasa de prisión provisional a arresto domiciliario tras decisión del Tribunal Superior de Apelaciones
    En 2023 Ministerio Público realizó allanamientos en varias residencias en Panamá en el marco de la Operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA.

    Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, fue detenido en el marco de la denominada operación Jericó. Se le acusa de haber utilizado la empresa Servicios Múltiples Rama y otras sociedades para blanquear dinero presuntamente proveniente del tráfico de drogas.

    La investigación de la Fiscalía de Drogas se sustenta en 14 transcripciones de interceptaciones telefónicas a Rico Pineda, a través de las cuales se conocieron las órdenes que, presuntamente, dio a sus colaboradoras antes y después de los allanamientos.

    La operación Jericó −desarrollada por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional el 30 de junio de 2023− permitió la detención de 37 personas.

    Rico Pineda había solicitado cambio de medida cautelar en cuatro ocasiones anteriores, pero todas ellas habían fracasado con el argumento de que los cargos imputados eran graves y que mantenía riesgo de fuga.

    En la operación Jericó las autoridades lograron el decomiso de un apartamento ubicado en el exclusivo barrio Santa María, valorado en $780 mil; varios vehículos, dinero en efectivo y cuentas bancarias por más de $700 mil.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Embajada de Estados Unidos en Panamá respalda fallo que anula concesión portuaria. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • Gobierno, gremios y sindicatos se pronuncian tras el fallo contra el contrato de PPC. Leer más
    • Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá. Leer más