Acabó el juicio de los pinchazos y la juez se acogió al término para dictar sentencia contra los dos exagentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía de Delincuencia Organizada solicitó un fallo condenatorio para Ronny Rodríguez y William Pittí por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

La juez primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial, Águeda Rentería, concluyó este lunes 25 el juicio contra Ronny Rodríguez, alias Didier, y William Pittí, alias Guillermo, los dos exagentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) acusados de interceptar ilegalmente comunicaciones durante los últimos dos años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Rentería se acogió al término legal para emitir la sentencia.

Mientras tanto, Rodríguez y Pittí permanecen bajo detención provisional.

Ronny Rodríguez, alias “Didier”, y William Pittí, alias “Guillermo”, en una ilustración tipo plumilla generada con inteligencia artificial a partir de fotografías de archivo.

Los alegatos de la fiscal

La fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Sandy Cedeño, pidió una sentencia condenatoria para ambos exfuncionarios como autores del delito y solicitó que el tribunal aplique los artículos 164, 165 y 167 del Código Penal, que regulan los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Mientras que la defensa de la exdiputada Zulay Rodríguez, también reclamó una condena al considerar que los acusados tuvieron un papel central en los hechos.

En el juicio, Rodríguez acusó a los dos exagentes de ser responsables de la difusión de un audio privado de una conversación entre ella y su esposo.

Además afirmó que esa conversación se hizo pública violando su derecho a la privacidad, lo que le ocasionó un grave perjuicio.

Los dos acusados se declararon inocentes.

En el acto judicial, la fiscal narró todos los hechos que sustentan el caso. Recordó que las interceptaciones se hicieron en el edificio 150 del CSN, que Ronny era el jefe del grupo, que tenían oficinas separadas a las del resto de los funcionarios, y que por este caso ya fueron condenados Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exjefes del Consejo de Seguridad Nacional.

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Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, exjefes del CSN. LP/Arhivo

La defensa, a cargo del abogado Roniel Ortiz, pidió la absolución.

Una historia larga

El caso tiene una historia larga. En agosto de 2015, el entonces Juzgado Decimosexto de Circuito Penal dictó el auto de llamamiento a juicio contra Rodríguez y Pittí por las supuestas interceptaciones. Desde entonces, ambos estuvieron prófugos hasta el 26 de marzo pasado, cuando se entregaron a las autoridades y aceptaron ir a juicio.

El juicio arrancó el viernes 23 de mayo con los alegatos de las partes. La investigación estableció que entre 2012 y 2014 el CSN interceptó las comunicaciones de hasta 150 personas, entre magistrados, diplomáticos, sindicalistas, empresarios y políticos opositores a Martinelli, con un equipo de espionaje adquirido a la empresa israelí MLM Protección por $13.4 millones.

Ese equipo nunca apareció.