Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio recurre a la Sala Penal de la Corte por condena por blanqueo de capitales

Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que revise la condena de 120 meses de prisión que le fue impuesta por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.

A través del edicto No.258 fijado este 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales remitió a la Sala Penal el recurso de casación interpuesto por el abogado Víctor Collado, en representación de De Obarrio.

El exfuncionario pretende que la Sala Penal revise la sentencia No.08 del 30 de abril de 2025 por la cual el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penal confirmó la sentencia impuesta a De Obarrio por la comisión del delito de blanqueo de capitales.

En esa decisión, el Tribunal estimó que quedó probado que el exfuncionario era el beneficiario final de altas sumas de dinero que le fueron entregadas, en su mayoría en efectivo. Como pena accesoria, se le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá abonar al Tesoro Nacional en un plazo de 24 meses, una vez cumplida la pena principal.

Según el Tribunal, se comprobó que De Obarrio utilizó tres esquemas para blanquear fondos provenientes del Programa de Ayuda Nacional (PAN), los cuales eran asignados a empresas contratistas para ejecutar proyectos como la construcción de zonas pagas y el sistema de alcantarillado de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Entre los esquemas utilizados por De Obarrio se identificaron: el uso de sociedades para la compra y venta de inmuebles, el uso de testaferros o intermediarios financieros para el lavado de activos, y el uso de cuentas de colecta o recaudación.

Silvana Manzini de De Obarrio fue condenada por enriquecimiento injustificado.

Según la investigación, De Obarrio dio instrucciones a Sergio González Ruiz, expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, para que se quedara con fondos ilícitos provenientes de actividades de corrupción.

A De Obarrio también se le investigó por el delito de enriquecimiento injustificado por un monto de $3.7 millones que según el Ministerio Público luego derivaron en el blanqueo de capitales.

Silvana Manzini de De Obarrio, madre de Chichi De Obarrio, fue imputada y condenada por el delito de enriquecimiento injustificado. Ella recibió una pena de 28 meses de prisión por la comisión de este delito, que le fue reemplazada por el pago de una multa de $12 mil.

En este caso el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó el comiso de $57,792 como parte de la pena impuesta.

Adolfo De Obarrio, actualmente radicado en Italia, no compareció a este proceso ni al relacionado con la compra de comida deshidratada, por $44.5 millones, gestionada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional.

A De Obarrio se le vinculó con varias investigaciones relacionadas con el Programa de Ayuda Nacional, en las que mencionaba la asignación de contratos de manera directa para realización de programas de interés social.

Chichi De Obarrio salió del país en el año 2014, pocos días después que concluyera la administración de Ricardo Martinelli y, desde ese momento, no ha regresado. Las autoridades panameñas intentaron gestionar su extradición desde Italia, pero dicha gestión fracasó ya que no existe un tratado que lo permita.