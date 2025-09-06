Panamá, 06 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comercio ilícito

    Aduanas retiene en Guabalá cajas de ropa deportiva del FC Barcelona y el Real Madrid, presuntamente falsificada

    Katiuska Hernández
    Aduanas retiene en Guabalá cajas de ropa deportiva del FC Barcelona y el Real Madrid, presuntamente falsificada
    Camisetas del Real Madrid y el Barcelona presuntamente falsificadas. Cortesía Aduanas

    La Autoridad Nacional de Aduanas, realizó este sábado 6 de septiembre la retención de mercancía presuntamente falsificada durante una inspección de rutina en el Puesto de Control Integral de Guabalá, ubicado en la vía que conecta Panamá con la provincia de Chiriquí.

    Los inspectores de turno solicitaron, conforme al Artículo 1285 del Código Fiscal el ingreso al área de hangar de un camión color blanco perteneciente a una empresa de encomiendas con sede en Changuinola, conducido por un ciudadano panameño.

    Aduanas retiene en Guabalá cajas de ropa deportiva del FC Barcelona y el Real Madrid, presuntamente falsificada
    Cajas con ropa deportiva procedente de Perú. Cortesía Aduanas

    Durante la verificación, se detectaron dos cajas color marrón, selladas con cinta adhesiva, que levantaron sospechas.

    Al proceder con la apertura de estas cajas, se encontró una carga de conjuntos deportivos de presunta propiedad intelectual no autorizada, procedente de Lima, Miraflores (Perú), con destino final David, Chiriquí.

    El contenido incluía 115 conjuntos deportivos con logotipos de la presunta marca Adidas del Real Madrid, 55 conjuntos de la presunta marca Nike del FC Barcelona, 10 suéteres de la presunta marca Puma de la selección de Portugal y otras.

    La mercancía se mantiene a órdenes de la Autoridad Nacional de Aduanas, en su sede ubicada en David, Chiriquí, para el trámite correspondiente y análisis por parte de la Dirección de Propiedad Intelectual.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más
    • Panamá negocia vuelo directo con Japón y extensión de la exoneración de visas a los panameños. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más