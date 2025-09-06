Aduanas retiene en Guabalá cajas de ropa deportiva del FC Barcelona y el Real Madrid, presuntamente falsificada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Nacional de Aduanas, realizó este sábado 6 de septiembre la retención de mercancía presuntamente falsificada durante una inspección de rutina en el Puesto de Control Integral de Guabalá, ubicado en la vía que conecta Panamá con la provincia de Chiriquí.

Los inspectores de turno solicitaron, conforme al Artículo 1285 del Código Fiscal el ingreso al área de hangar de un camión color blanco perteneciente a una empresa de encomiendas con sede en Changuinola, conducido por un ciudadano panameño.

Durante la verificación, se detectaron dos cajas color marrón, selladas con cinta adhesiva, que levantaron sospechas.

Al proceder con la apertura de estas cajas, se encontró una carga de conjuntos deportivos de presunta propiedad intelectual no autorizada, procedente de Lima, Miraflores (Perú), con destino final David, Chiriquí.

El contenido incluía 115 conjuntos deportivos con logotipos de la presunta marca Adidas del Real Madrid, 55 conjuntos de la presunta marca Nike del FC Barcelona, 10 suéteres de la presunta marca Puma de la selección de Portugal y otras.

La mercancía se mantiene a órdenes de la Autoridad Nacional de Aduanas, en su sede ubicada en David, Chiriquí, para el trámite correspondiente y análisis por parte de la Dirección de Propiedad Intelectual.