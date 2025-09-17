Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería

Durante un operativo en el sector de La Locería, corregimiento de Betania, las autoridades descubrieron un presunto centro de contrabando con una gran cantidad de mercancía ilegal.
La Autoridad Nacional de Aduanas informó que, en una operación de inteligencia ejecutada por la Dirección de Prevención y Fiscalización, se allanó un local donde se decomisaron diversos artículos de procedencia irregular.
Entre los objetos hallados figuran:
Bloques de hojas de origen chino
Hieleras
Radios y equipos tecnológicos
Bolsas de regalo
Bolsas de chancletas
Paraguas
Estufas
Aduanas indicó que actualmente evalúa el valor comercial de la mercancía, mientras que el presunto responsable fue citado para seguir los trámites legales correspondientes.
“El operativo forma parte de las estrategias de control y vigilancia para frenar la defraudación fiscal y el ingreso de productos ilícitos al país”, destacó la entidad.