    Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando

    Henry Cárdenas P.
    La mercancía hallada fue retenida mientras continúan las investigaciones. Cortesía

    Tras un nuevo allanamiento a un depósito de almacenaje en la ciudad capital, la Autoridad Nacional de Aduanas informó sobre la retención de múltiples cajas con accesorios para teléfonos móviles, licor y otras mercancías que se presumen son producto de contrabando.

    De acuerdo con la entidad, las investigaciones preliminares reflejan que estos depósitos presuntamente se estarían utilizando para guardar mercancías provenientes de la Zona Libre de Colón que ingresan al mercado local sin pagar los respectivos impuestos.

    “Este hallazgo pone en evidencia una posible red de evasión fiscal y tráfico ilícito que afecta directamente la economía nacional”, informó la entidad en un comunicado.

    Aduanas adelantó que no se han realizado aprehensiones; sin embargo, los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades.

    La mercancía retenida fue trasladada a la sede de Aduanas, donde se procederá con la valoración oficial de los bienes incautados.

