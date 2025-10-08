Aduanas retiene $1.2 millones en efectivo no declarados en el Aeropuerto de Tocumen este año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que, durante este año, se han retenido $1.2 millones en efectivo que no fueron declarados por pasajeros que ingresaron al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Un reciente caso fue reportado por la entidad, al detectar que un ciudadano cubano no declaró la cantidad exacta que transportaba al arribar a la terminal aérea.

Aduanas informó que el viajero, procedente de Cuba, reportó que solo llevaba consigo $9,900. Sin embargo, tras notar que la persona estaba nerviosa se procedió con una revisión más exhaustiva y se ubicaron en total $11,190; parte del dinero en efectivo fue ubicado en el borde de su abrigo y el resto escondido en su equipaje.

Cabe recordar que el límite de dinero sin declarar permitido para ingresar a Panamá es de $10,000.

La Autoridad de Aduanas señaló que la diferencia no declarada por el viajero fue retenida de inmediato, y el caso quedó bajo investigación.