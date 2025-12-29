Aduanas retiene $170 mil no declarados a pasajero colombiano en el Aeropuerto Internacional de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron $170 mil en efectivo no declarados a un ciudadano de nacionalidad colombiana que ingresó a Panamá procedente de la Ciudad de México, a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con la entidad, el pasajero fue identificado como perfil de riesgo y trasladado al área de revisión secundaria. Durante la inspección inicial, declaró portar $5 mil en efectivo; sin embargo, al revisar su equipaje, los funcionarios detectaron un peso inusual en una de las maletas.

Al proceder con la apertura del equipaje, se hallaron grandes cantidades de billetes de $100, ocultos en plásticos transparentes, lo que elevó el monto total del dinero incautado a $170 mil dólares americanos.

Ante esta situación, la persona fue retenida por presunta infracción a las normas aduaneras, y tanto el pasajero como el dinero quedaron a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las diligencias legales correspondientes.