Aduanas retiene $28 mil a pasajeros que no cumplieron con declaración jurada

A dos personas, en dos casos diferentes, se les retuvo dinero en efectivo tras no cumplir con el trámite de la declaración jurada al ingresar al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con un reporte de la Autoridad Nacional de Aduanas, la retención del dinero asciende a unos $28 mil dólares.

La entidad informó que el primer caso se dio con una pasajera procedente de Venezuela, quien arribó a la terminal aérea de Tocumen y, al ser consultada, dijo que no tenía algo que declarar. Sin embargo, al realizar una inspección se ubicó en la cartera de la pasajera un estuche que contenía $15 mil 33.

Con respecto al otro caso, la Autoridad de Aduanas informó que un pasajero procedente de Lima, Perú, de igual forma expresó que no tenía nada que declarar. No obstante, en la revisión del escáner se detectó la presencia de dinero.

Tras la verificación se confirmó que transportaba $13 mil 935, sin documentación de respaldo.

Ambos casos, que en total suman $26 mil 968, fueron remitidos al Ministerio Público.

Al ingresar a Panamá, los viajeros que porten más de $10,000 deben llenar la declaración jurada de ingreso de dinero en efectivo.