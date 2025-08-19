Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera decomisaron tres cajas con billetes y monedas de diferentes países durante un procedimiento rutinario en el puesto de control de San Isidro.

El hallazgo se produjo cuando los agentes revisaron una encomienda transportada en un bus de la ruta Panamá–David–Frontera, la cual estaba registrada en la documentación como un envío de libros.

Sin embargo, en el interior se encontraron billetes y monedas de distintas denominaciones, entre ellos de Brasil, Cuba y Turquía, además de otros países, informó la Autoridad Nacional de Aduanas, en un comunicado.

Las autoridades iniciaron los trámites correspondientes y coordinaciones con el Ministerio Público, con el fin de determinar el origen y destino del dinero.