Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ABREN INVESTIGACIÓN

    Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David

    Getzalette Reyes
    Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David
    Detectan dinero de Brasil, Cuba y Turquía en encomienda revisada por Aduanas. Foto/Cortesía

    Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera decomisaron tres cajas con billetes y monedas de diferentes países durante un procedimiento rutinario en el puesto de control de San Isidro.

    El hallazgo se produjo cuando los agentes revisaron una encomienda transportada en un bus de la ruta Panamá–David–Frontera, la cual estaba registrada en la documentación como un envío de libros.

    Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David
    Detectan dinero de Brasil, Cuba y Turquía en encomienda revisada por Aduanas. Foto/Cortesía

    Sin embargo, en el interior se encontraron billetes y monedas de distintas denominaciones, entre ellos de Brasil, Cuba y Turquía, además de otros países, informó la Autoridad Nacional de Aduanas, en un comunicado.

    Las autoridades iniciaron los trámites correspondientes y coordinaciones con el Ministerio Público, con el fin de determinar el origen y destino del dinero.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más