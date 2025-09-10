Panamá, 10 de septiembre del 2025

    Autoridad de Aduanas

    Aduanas retiene más de 11 mil dólares no declarados de pasajera española procedente de Cuba

    Henry Cárdenas P.
    El caso fue remitido al Ministerio Público. Cortesía

    Un nuevo decomiso de dinero sin declarar fue registrado ayer por la Autoridad Nacional de Aduanas en el Aeropuerto de Panamá Pacífico.

    De acuerdo con el reporte de la entidad, a una pasajera de nacionalidad española, quien arribó al país en vuelo comercial procedente de La Habana (Cuba), se le detectó dinero en efectivo que no registró en la declaración jurada.

    Según la Autoridad de Aduanas, la viajera consultó cómo llenar la declaración jurada de aduanas y se le indicó el respectivo procedimiento a seguir.

    La pasajera reportó que llevaba 5 mil dólares en efectivo y que no portaba más dinero. “Sin embargo, minutos antes se había emitido una alerta sobre dos pasajeras con posible dinero oculto en sus pertenencias personales, lo que motivó una revisión secundaria”, reportó la entidad en un comunicado.

    Se informó que tras la inspección realizada se ubicó un sobre oculto con 8 mil 800 y cerca de 3 mil dólares más, se encontraban en una bolsita para cosméticos.

    En total, se retuvieron cerca de 11 mil dólares que no fueron registrados en la declaración jurada de la pasajera. El caso fue puesto a órdenes del Ministerio Público para las respectivas investigaciones.

    Cabe resaltar que en la última semana la Autoridad Nacional de Aduanas informó que retuvo más de 92 mil dólares a seis pasajeros, que viajaban en vuelos diferentes y que no fueron declarados.

