Aduanas retiene más de $135 mil no declarados a pasajero en la Terminal 2 de Tocumen

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron más de $135,000 en efectivo a un pasajero que arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de detectar que transportaba dinero no declarado en equipaje de doble fondo.

El caso involucra a un pasajero de 48 años, de nacionalidad cubana y con pasaporte ecuatoriano, procedente de La Habana, Cuba.

Según el informe oficial, el viajero declaró portar solo $5,000 en efectivo, pero su actitud nerviosa y el peso inusual de dos mochilas negras levantaron sospechas entre los inspectores.

La inspección inicial permitió identificar irregularidades, por lo que el pasajero fue clasificado como perfil de riesgo.

Las mochilas fueron sometidas al escáner, donde se observó una imagen “naranja verdosa”, indicativa de la posible presencia de material oculto. Al abrirlas, los agentes encontraron dinero distribuido en un doble fondo.

En total, las autoridades contabilizaron $135,300.00, los cuales fueron retenidos por incumplir la obligación de declarar sumas superiores a los $10,000 al ingresar al país.

Aduanas notificó al Ministerio Público, que ahora adelanta las investigaciones y el trámite legal correspondiente para determinar el origen y destino del dinero incautado.