Aduanas retiene más de $15 mil por falsa declaración en el Aeropuerto Panamá Pacífico

La Autoridad Nacional de Aduanas informó este domingo sobre la retención de $15,068 en efectivo a un pasajero proveniente de La Habana, Cuba, que intentó ingresar dinero no declarado al país a través del Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico.

De acuerdo con el reporte oficial, al ser consultado en el área de aduanas, el viajero indicó que portaba solo $6,000 y que no tenía nada adicional que declarar. Sin embargo, tras la sospecha de los inspectores, se procedió a una revisión de su equipaje, donde se hallaron billetes de $100 ocultos en un bolso de mano y en una agenda, distribuidos entre varias páginas.

En la verificación secundaria se confirmó que la suma total ascendía a más de $15 mil, superando el límite permitido sin declaración.

La institución precisó que el dinero y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público, que dará inicio al proceso legal correspondiente.