Panamá, 10 de junio del 2026
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    Advertencia en el SPA: los jueces y magistrados tienen prohibido solicitar la asignación de alguna audiencia en particular

    Una instrucción dada por la magistrada de presidenta de la Sala Penal Maribel Cornejo prohíbe a jueces y magistrados solicitar la asginación de audiencias.

    Juan Manuel Díaz
    Advertencia en el SPA: los jueces y magistrados tienen prohibido solicitar la asignación de alguna audiencia en particular
    Las audiencias en el Sistema Penal Acusatorio son coodinadas por la Oficina Judicial Foto: LP / Alexander Arosemena

    El personal administrativo de las oficinas judiciales no puede asignar casos específicos a jueces y magistrados, aunque estos lo soliciten, recordó Evangelina Araúz Adames, coordinadora general del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en una circular fechada el pasado 9 de junio.

    El Código Procesal Penal dispone que la asignación será aleatoria y es una función exclusiva de los coordinadores y directores de las oficinas judiciales. Que la coordinadora Araúz emita una circular para advertir que “queda prohibido” que un juez o magistrado solicite que se le asigne “alguna audiencia en particular”, indicaría que se estaría faltando a lo que dispone el código.

    La circular fue emitida por instrucciones de la magistrada Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Penal.

    El agendamiento de las audiencias es una función exclusiva de los coordinadores y de las directoras de oficina judicial, por lo que deberá realizarse con estricto apego al procedimiento y a los parámetros previamente establecidos sin interferencias de terceros, sean o no servidores judiciales, a fin de garantizar la transparencia en la asignación y el manejo de las causas en el SPA”, señala la nota firmada por Araúz.

    Advertencia en el SPA: los jueces y magistrados tienen prohibido solicitar la asignación de alguna audiencia en particular
    Extracto de la circular de Evangelina Araúz, coordinadora general de la OMESSPA.

    Además, la circular instruye a los directores de oficina judicial del SPA al cumplimiento estricto de esta disposición.

    Fuentes del Órgano Judicial explicaron que la ordenanza se da para subsanar algunas irregularidades detectadas en la asignación de audiencias relacionadas con casos de alto perfil.

    El presidente José Raúl Mulino se ha quejado en reiteradas ocasiones por las medidas cautelares dictadas por jueces de garantías.

    Mulino elevó estas quejas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al procurador Luis Carlos Gómez.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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