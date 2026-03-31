Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Transporte aéreo

    Aeronave aterriza de emergencia en el Aeropuerto de Panamá Pacífico

    El avión matrícula N980VC había despegado del Aeropuerto de Albrook y tuvo problemas con el tren de aterrizaje.

    Katiuska Hernández
    Aeronave aterriza de emergencia en el Aeropuerto de Panamá Pacífico
    La aeronave aterrizó de emergencia y los bomberos aeronáuticos atendieron el incidente. Cortesía Flyingpty Alejandro Arias

    Un avión privado de pasajeros con matrícula N980VC modelo Beechcraft B100 King Air, aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico este martes 31 de marzo, tras reportar problemas con el tren de aterrizaje.

    Se conoció que la aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert de Albrook, y según el patrón de vuelo registrado en flightaware.com dio varias vueltas en el aire antes de aterrizar en la terminal de Panamá Oeste.

    No se reportan víctimas fatales. El piloto reportó la alerta y los bomberos aeronáuticos acudieron al lugar para la atención de la emergencia. Este modelo de aeronave tiene una capacidad de entre 6 y 8 pasajeros, pero se desconoce cuántas personas iban a bordo.

    La Autoridad Aeronáutica Civil estará emitiendo un comunicado con los detalles.

    Al parecer esta aeronave ha estado involucrada en otros incidentes aéreos en Colombia según el historial de vuelo.

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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