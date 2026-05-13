Aeronave panameña desaparecida desde 2025 se accidenta frente a la costa de Florida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó este martes 12 de mayo, del accidente de una aeronave Beechcraft 300 King con matrícula panameña HP-1859, ocurrido frente a la costa de Fort Pierce, en Florida, Estados Unidos.

Según informó la entidad, tres personas de las diez rescatadas resultaron heridas.

Según la AAC, la aeronave había despegado de la ciudad de Panamá el 3 de mayo de 2025 y, hasta el momento del accidente, no se tenía conocimiento oficial sobre su paradero.

La institución explicó que, al tratarse de un incidente ocurrido en una jurisdicción extranjera, los protocolos de investigación técnica estarán bajo la dirección de las autoridades competentes del lugar del accidente.

No obstante, la AAC indicó que inició una auditoría interna para verificar si la aeronave cumplía con los requisitos técnicos de mantenimiento y las certificaciones correspondientes de la tripulación.

La entidad añadió que tomará las acciones administrativas y legales que correspondan, dependiendo de los hallazgos de las investigaciones y auditorías internas.