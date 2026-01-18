Panamá, 18 de enero del 2026

    INVESTIGAN LAS CAUSAS

    Aeronave privada se sale de la pista al aterrizar en Contadora; no hay heridos

    Getzalette Reyes
    Incidente aéreo en Contadora: aeronave se sale de la pista sin víctimas. Foto tomada de @flyingpty

    La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que una aeronave privada se salió de la pista durante la maniobra de aterrizaje la mañana de este domingo 18 de enero de 2026, en el Aeródromo Raúl Arias, ubicado en la isla de Contadora.

    De acuerdo con la entidad, se trató de una aeronave con matrícula HP-1475, modelo Cessna 182, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook) hacia el Aeródromo Raúl Arias.

    El plan de vuelo registraba a tres personas a bordo, quienes resultaron ilesas tras el incidente, confirmó la Autoridad Aeronáutica Civil.

    La AAC indicó que se encuentra recabando la información correspondiente para determinar las causas del suceso.

    Comunicado de la Autoridad Aeronáutica Civil.

