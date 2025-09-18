Panamá, 18 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DILIGENCIA

    Agentes allanan local de Courier en vía España y retienen mercancía sin documentación

    José González Pinilla
    Agentes allanan local de Courier en vía España y retienen mercancía sin documentación
    Parte de la mercancía decomisada.

    Agentes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera realizaron este miércoles un allanamiento en un local comercial ubicado en la vía España, donde presuntamente operaba un negocio de courier.

    Durante la diligencia, los inspectores hallaron diversa mercancía que no contaba con documentación que acreditara su procedencia legal, el pago de los impuestos correspondientes ni el registro ante las autoridades aduaneras.

    La Autoridad Nacional de Aduanas informó en un comunicado que el representante legal del establecimiento fue citado para los trámites correspondientes, mientras que la mercancía decomisada fue trasladada a la sede central para su análisis y custodia.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más