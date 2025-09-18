Agentes allanan local de Courier en vía España y retienen mercancía sin documentación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Agentes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera realizaron este miércoles un allanamiento en un local comercial ubicado en la vía España, donde presuntamente operaba un negocio de courier.

Durante la diligencia, los inspectores hallaron diversa mercancía que no contaba con documentación que acreditara su procedencia legal, el pago de los impuestos correspondientes ni el registro ante las autoridades aduaneras.

La Autoridad Nacional de Aduanas informó en un comunicado que el representante legal del establecimiento fue citado para los trámites correspondientes, mientras que la mercancía decomisada fue trasladada a la sede central para su análisis y custodia.