Agentes panameños participan en entrenamientos con tropas estadounidenses

Pese a que formalmente Panamá no tiene ejército, miembros de los estamentos de seguridad del Estado participan en los entrenamientos que realizan militares estadounidenses en la selva panameña.

Se trata de escuadrones de fuerzas especiales que reciben capacitación junto a soldados estadounidenses en habilidades de supervivencia y movilidad necesarias para operar en entornos austeros.

Panamá supervisa, en coordinación con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, estos ejercicios. Así lo informaron el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la Embajada de Estados Unidos en el país, que recordaron que en agosto pasado estuvo observando en el sitio el almirante de la Marina estadounidense Alvin Holsey, comandante del Comando Sur.

¿Quiénes participan en estos entrenamientos?

En estas jornadas de adiestramiento especial, indicó el ministerio, participan miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de la Policía Nacional.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego (izq.) y almirante de la Marina de Estados Unidos Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Cortesía/Embajada de Estados Unidos

Por parte de Estados Unidos, participa la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur.

“El entrenamiento fortalece la capacidad del personal de Estados Unidos y Panamá para enfrentar amenazas regionales y operar de manera eficaz en conjunto”, indicó la embajada en un comunicado.

El embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera también comentó en su momento: “Este curso subraya cómo Panamá y Estados Unidos estamos ampliando nuestra cooperación en seguridad de maneras que fortalecen a ambas naciones”.

Este fin de semana, ABC News informó que el Pentágono ha estado enviando soldados estadounidenses a entrenarse en la selva panameña, algo que “no hacía desde hace décadas”.

De acuerdo con la publicación de la periodista Anne Flaherty, el programa de entrenamiento en la Base Aeronaval Cristóbal Colón —anteriormente conocida como Fuerte Sherman— es relativamente pequeño en alcance, pero se espera que aumente durante el próximo año, según un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos citado por el medio.

Entrenamiento de fuerzas especiales. Cortesía/Minseg

A inicios de año, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth visitó Panamá, ocasión en la que firmó un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno panameño.

El entrenamiento de tropas estadounidenses en Panamá no se registraba desde hace décadas, cuando Fort Sherman era un sitio ideal para este tipo de actividades. Sin embargo, la base fue cerrada en 1999 como parte del cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter.

El numeral 1 del Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg) y el Departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere a las “actividades cooperativas en materia de seguridad en Panamá”.

Firma de Memorando de Entendimiento en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos. En el acto participaron el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el presidente José Raúl Mulino; y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. LP/Isaac Ortega

Bajo el marco de estas “actividades cooperativas”, el documento establece que el personal estadounidense podrá utilizar instalaciones y áreas designadas por el Minseg para llevar a cabo ejercicios, entrenamientos o instalar equipo y propiedad de Estados Unidos y sus contratistas en dichos sectores.

El artículo 305 de la Constitución de Panamá establece que “Panamá no tendrá ejército” y que solo ante “una amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de la ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República”.

En octubre pasado, el presidente José Raúl Mulino respondió a quienes cuestionaron en su momento la firma del memorando:

“Hablaron mentiras, hablaron de bases militares que no existen ni van a existir, de entrega de territorio que jamás se dará ni se dio, y que íbamos a hipotecar el Canal. Hoy esos voceros oficiosos de la mentira tienen que meterse la lengua, usted sabe en dónde”, expresó.