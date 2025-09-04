Agresión de Bolota Salazar a Betserai Richards queda impune: Corte archiva denuncia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La agresión física sufrida por el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, a manos del también diputado perredista Jairo “Bolota” Salazar, quedó impune luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia archivara la denuncia presentada por el primero.

La denuncia tiene su génesis en una trifulca registrada el pasado 21 de julio en el Salón Thelma King de la Asamblea Nacional, cuando Salazar agredió a Richards, quien se encontraba en compañía de otros diputados.

Richards presentó la denuncia contra Salazar alegando que este lo atacó sin previo aviso y que le ocasionó lesiones en el rostro, por lo que debió acudir a un centro hospitalario.

Bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, y de manera unánime, el Pleno de la Corte decidió no admitir la denuncia interpuesta contra Salazar.

La decisión se fundamenta en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de aportar pruebas idóneas para investigar a los diputados.

El primero de estos artículos señala que las denuncias o querellas contra un diputado deben ser presentadas en la secretaría de la Corte.

En tanto, el artículo 488 indica que “cuando no existen méritos suficientes para proseguir la causa penal o policiva, así lo hará constar el Pleno en resolución motivada y ordenará su archivo”.

El conflicto entre Richards y Salazar no es nuevo. Según Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho su bancada sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, habrían terminado en manos de Salazar, quien además de diputado es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón.

En 2020, el propio Salazar habría agredido a la entonces diputada Kaira Harding, también del PRD, y este mismo año a Crispiano Adames, otro de sus colegas.

Tras el incidente, Richards sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, para abordar lo ocurrido. En tanto, los miembros de la bancada del PRD no emitieron comentarios tras la agresión cometida por Salazar.