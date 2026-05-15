AHORA: el procurador Gómez Rudy realiza diligencia de inspección en la Unachi

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, se presentó este viernes 15 de mayo a la sede de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), como parte de una investigación relacionada con la homologación de títulos académicos de docentes y personal administrativo expedidos por American Andragogy University y Atlantic International University.
Se ha identificado a unos 110 profesores que presentaron títulos de universidades no acreditadas para obtener ascensos y ajustes salariales.
El procurador está acompañado por la secretaria del Ministerio Público, Anilú Batista.
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