AHORA: el procurador Gómez Rudy realiza diligencia de inspección en la Unachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se ha identificado a unos 110 profesores que presentaron títulos de universidades no acreditadas para obtener ascensos y ajustes salariales.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, se presentó este viernes 15 de mayo a la sede de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), como parte de una investigación relacionada con la homologación de títulos académicos de docentes y personal administrativo expedidos por American Andragogy University y Atlantic International University.

Se ha identificado a unos 110 profesores que presentaron títulos de universidades no acreditadas para obtener ascensos y ajustes salariales.

El procurador está acompañado por la secretaria del Ministerio Público, Anilú Batista.

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