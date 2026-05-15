Panamá, 15 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INVESTIGACIÓN

    AHORA: el procurador Gómez Rudy realiza diligencia de inspección en la Unachi

    Se ha identificado a unos 110 profesores que presentaron títulos de universidades no acreditadas para obtener ascensos y ajustes salariales.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    AHORA: el procurador Gómez Rudy realiza diligencia de inspección en la Unachi
    Procurador en la UNACHI. Cortesía

    El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, se presentó este viernes 15 de mayo a la sede de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), como parte de una investigación relacionada con la homologación de títulos académicos de docentes y personal administrativo expedidos por American Andragogy University y Atlantic International University.

    +info

    Asesor legal de la Unachi negó nepotismo, pero la planilla oficial lo contradice La Repregunta: Mulino ataca y no responde sobre el aumento de planilla y UnachiLas confesiones de la exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi

    Se ha identificado a unos 110 profesores que presentaron títulos de universidades no acreditadas para obtener ascensos y ajustes salariales.

    El procurador está acompañado por la secretaria del Ministerio Público, Anilú Batista.

    Información en desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo. Leer más
    • Riesgos y dudas en el nuevo sistema de pensiones de la CSS: lo que necesita saber. Leer más
    • Etelvina de Bonagas nombra como jefa de Recursos Humanos de la Unachi a exfuncionaria de la Contraloría. Leer más
    • Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032. Leer más
    • Demandan facultad de Contraloría para aplicar licencias sin sueldo por investigación. Leer más
    • Las confesiones de la exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi. Leer más