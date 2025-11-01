Panamá, 01 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Operativo de Tránsito

    Al menos 20 mil vehículos se han desplazado hacia el interior del país

    Henry Cárdenas P.
    El operativo de vigilancia vehicular se desarrolla en diferentes regiones del país. Tomada de X

    La Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional confirmó que, hasta las 6:00 a.m. de este sábado 1 de noviembre, al menos 20 mil vehículos se han trasladado hacia el interior del país.

    Con motivo del fin de semana largo por las festividades patrias, se ha desplegado un operativo vial en diferentes tramos de la carretera Panamericana, con el fin de agilizar el tránsito, en caso de que se reporten congestionamientos.

    Hasta las 6:00 a.m. de este sábado, 20 mil 246 autos pasaron por Sajalices, distrito de Chame (Panamá Oeste), en dirección al interior del país.

    El operativo de vigilancia y seguridad por parte de Operaciones de Tránsito empezó ayer viernes, y la inversión de carriles se desarrolla de acuerdo con el movimiento vehicular.

