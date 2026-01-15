Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en contra la Resolución No. 1 del 13 de enero de 2026, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Domiciliario, por la cual se le autoriza la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, fue presentada por la alcaldesa Irma Hernández.

Hernández alegó que la resolución viola el artículo 11 de la Ley 51 de 2010, que regula a la Autoridad de Aseo, el cual establece que: “en las reuniones de la Junta Directiva, en las que se tomen decisiones sobre la operación y explotación de los servicios relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario y de los rellenos sanitarios de un distrito en partícular, el alcalde de ese distrito tendrá el derecho de participar, con voz, pero sin voto”.

Según Hernández, ella no fue convocada por la Autoridad de Aseo a la reunión en la que se tomó la decisión de que dicha entidad se haría cargo de la recolección de basura en San Miguelito.

Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presenta demanda de nulidad contra la Autoridad de Aseo.



Video: Juan Manuel Díazhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/fCvp9oOEry — La Prensa Panamá (@prensacom) January 15, 2026

También detalló que en la tarde de este jueves 15 de enero estará presentando un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia por las violaciones cometidas contra la autonomía municipal y la Ley 276, que regula el manejo de los residuos.

Advirtió que la citada norma plantea que, para que se dé una intervención de la Autoridad de Aseo en San Miguelito, previamente debe existir un convenio con el Consejo Municipal, pero que esta situación no se ha dado hasta el momento, por lo que existe una violación de la ley.

Las acciones judiciales presentadas por Hernández se dan en medio de una polémica con el contralor Anel Flores sobre la intervención de la Autoridad de Aseo en San Miguelito.