Alcaldía de Panamá detalla cierres de vías por el Desfile de Navidad City of Stars

La Alcaldía de Panamá reiteró los cierres de vías que se implementarán con motivo del Desfile de Navidad City of Stars, que se realizará este domingo 14 de diciembre, como parte del operativo para el montaje de carrozas, graderías y el desarrollo del evento.

El operativo de cierres viales se iniciará la noche del sábado 13 de diciembre, a partir de las 10:00 p.m., con el cierre de la calle Aquilino de la Guardia, desde la torre Bicsa, en la avenida Balboa, hasta el semáforo de la Calle 50, para permitir el estacionamiento y armado de las carrozas.

A la medianoche del domingo 14, se cerrará la intersección de la avenida Federico Boyd con Calle 50, hasta el semáforo de Banisi.

Cierres progresivos el domingo

Desde las 6:00 a.m. del domingo, se procederá al cierre de la calle Uruguay, desde la entrada del hotel Le Méridien, en la avenida Balboa, hasta la estación Delta en calle 50.

Posteriormente, se realizarán cierres progresivos desde Banisi hasta la plaza New York.

A partir del mediodía del domingo 14, el cierre de la calle 50 será total, desde la intersección con la vía Porras, y se mantendrá hasta aproximadamente las 2:00 a.m. del lunes 15 de diciembre, cuando concluyan las labores de limpieza.

Además, en la intersección de la vía Porras con la avenida Cincuentenario, se efectuará un cierre adicional para el desmontaje de carrozas, el cual se extenderá hasta las 5:00 a.m.

Cierres viales por el Desfile de Navidad City of Stars en Panamá. Foto/Cortesía

Recorrido del desfile

El desfile iniciará en la intersección de Banco General de calle 50 con avenida Aquilino de la Guardia y avanzará a lo largo de toda la Calle 50, hasta su punto final en el supermercado El Rey de Calle 50 con calle 75 Este, en el corregimiento de San Francisco.

Operativo de seguridad y limpieza

La Alcaldía de Panamá reiteró también que más de 5,000 personas de distintas instituciones participarán en el operativo de seguridad, con el objetivo de garantizar el orden, la movilidad y el disfrute de las familias panameñas y extranjeras.

La institución también hizo un llamado a los asistentes a disponer correctamente los desechos y contribuir a mantener la ciudad limpia. Más de 300 voluntarios distribuirán bolsas a lo largo de la ruta para evitar que la basura sea arrojada a la vía pública. Posteriormente, personal de la Autoridad de Aseo y de la Alcaldía realizará la recolección.

Asimismo, se instalarán 20 estaciones de reciclaje, con voluntarios disponibles para orientar a los asistentes.

Inicio del desfile

El Desfile de Navidad City of Stars empezará a las 3:00 p.m. y contará con más de 30 carrozas, 40 bandas y múltiples sorpresas.

“Este será el mejor desfile de toda Centroamérica”, aseguró el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi.