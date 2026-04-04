Alerta en Darién por reactivación de células de tráfico humano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se presume que una persona aprehendida el 1 de abril actuaba como enlace entre grupos colombianos que transportan migrantes hacia Panamá.

Los estamentos de seguridad están en alerta por la reactivación de grupos que se dedican al tráfico de migrantes extracontinentales que llegan a la provincia de Darién y sitios costeros desde Colombia.

En tres operaciones realizadas por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Policía Nacional y el Ministerio Público han sido detenidas al menos 25 personas y se han incautado de equipos que sugieren la existencia de un grupo organizado que está manejando esta actividad ilícita.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que solo en la operación Alborada, realizada el pasado 25 de marzo, las autoridades aprehendieron a un grupo de 20 personas que estaban dedicadas al tráfico de migrantes.

Esta operación contó con la colaboración de funcionarios de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos.

Como parte de esta acción operativa, se llevaron a cabo un total de 23 diligencias de allanamiento entre las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí, bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.

En el marco de esas diligencias, las autoridades lograron aprehender a 20 personas de nacionalidad panameña. Asimismo, se decomisaron tres vehículos, siete paquetes de presunta sustancia ilícita y diversos documentos que serán analizados como parte de las investigaciones.

Además, este miércoles 1° de abril, agentes de la Policía en coordinación con el Ministerio Público aprehendieron a un ciudadano en la provincia de Darién, presuntamente vinculado al delito de tráfico ilícito de migrantes.

Los estamentos de seguridad siguen los operativos para controlar el flujo de migrantes. Cortesía

La diligencia de allanamiento y registro se llevó a cabo en el barrio San Antonio, corregimiento de Santa Fe, lugar de residencia del sospechoso. A la llegada de los agentes policiales y funcionarios judiciales, los ocupantes se negaron a abrir la puerta y procedieron a destruir equipos tecnológicos.

Se presume que el aprehendido actuaba como enlace entre grupos colombianos que transportan migrantes hacia Panamá.

En la operación se decomisaron documentos bancarios, tarjetas telefónicas, recibos de casas de empeño y dos teléfonos celulares, uno de ellos parcialmente destruido.

El 3 de enero, un hombre fue aprehendido en San Carlos, provincia de Panamá Oeste, cuando transportaba a dos ciudadanos provenientes de la India, quienes no tenían documentos migratorios y no hablaban español.

Cierre de la frontera de Darién

En julio de 2024 el gobierno instaló cercas de alambre de púas a lo largo de la selva de Darién, con el propósito de inhabilitar trochas ilegales y canalizar el flujo migratorio, logrando cerrar seis de siete pasos fronterizos.

El 1 de julio de 2024, día de la toma de posesión de José Raúl Mulino como presidente de la República, se firmó un memorándum de entendimiento con el ahora exsecretario de Seguridad Interior (Homeland Security, en inglés) estadounidense, Alejandro Mayorkas, para “apoyar a Panamá” en la gestión del tránsito de migrantes en Darién. Dicho documento luego fue ampliado para la implementación de vuelos de repatriación de migrantes.

Al menos 4,7 kilómetros, donde había cinco pasos usados por los migrantes en el Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, fueron 'cercados' por la policía fronteriza panameña para "canalizar" el flujo de los transeúntes que cruzan esa peligrosa selva en su camino hacia Estados Unidos. EFE

Se calcula que entre 2020 y 2025 cruzaron la selva de Darién 1.1 millones de personas que casi en su totalidad tenían como destino Estados Unidos. En esa época las autoridades panameñas transportaban a los migrantes en buses hasta la frontera con Costa Rica para que siguieran su camino.

Sin embargo, según las autoridades la medida de cierre de los pasos fronterizos por parte de Senafront redujo el flujo de migrantes hasta en un 90%.