Ali Zaki Hage Jalil, el único detenido por el atentado de Alas, recibe doble revés judicial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El investigado se encuentra en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), bajo estrictas medidas de seguridad.

Ali Zaki Hage Jalil, el único detenido por el atentado de un avión de la línea aérea Alas Chiricanas en 1994, en el que fallecieron 21 personas, sufrió una doble derrota judicial, luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó dos recursos para que se cerrara dicha investigación.

A través de los edictos Nº 81 y N.º 82, divulgados el pasado viernes en el tablero de la Sala Penal, se informó a las partes de la decisión adoptada por las magistradas Ariadne García, María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo, quienes rechazaron las apelaciones presentadas por los abogados de Ali Zaki Hage Jalil para cerrar el expediente que instruye la Fiscalía Superior de Descarga.

Las magistradas invocaron la Ley 121 de 2013, que adoptó medidas contra las actividades relacionadas con los delitos de delincuencia organizada.

Otras de las consideraciones legales alegadas por las magistradas son los artículos 2139, 2424 y 2426 del Código Judicial, que se refieren a los requisitos para admitir los recursos de apelación.

El imputado fue extraditado desde Venezuela el pasado 20 de abril, luego de que las autoridades de ese país autorizaran su entrega a Panamá para que enfrente el proceso judicial relacionado con la explosión de la aeronave.

Ali Zaki fue localizado en Isla Margarita, donde residía hace años. Tras labores de investigación y cooperación internacional, en las que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se logró su ubicación y posterior extradición a Panamá.

Agentes del FBI ofrecieron una recompensa por información sobre el paradero de Ali Hage Zaki Jalil. Tomada de fbi.gov

El investigado permanece detenido bajo estrictas medidas de seguridad en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera que su situación judicial se resuelva ante los tribunales de justicia.

La defensa del imputado también sostiene que este caso debe tramitarse bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a raíz de una resolución de la Corte del 5 de junio de 2017, en la que se establece que todos los procesos posteriores a enero de 2018 deben tramitarse bajo este sistema.

La aeronave de Alas explotó el 19 de julio de 1994, tras despegar del aeropuerto Enrique Jiménez, en Colón.

Según la investigación, un pasajero identificado como Ali Hawa Jamal transportó el artefacto explosivo oculto en un radio troncal y lo detonó en pleno vuelo, causando la muerte de las 21 personas que iban a bordo.

Nadie reclamó el cuerpo de Jamal.

La investigación inicialmente fue archivada de manera provisional, pero luego fue reabierta cuando las autoridades obtuvieron nueva información sobre la presunta vinculación de Ali Zaki Hage Jalil, como parte de una acción impulsada por el grupo terrorista Hizbulla.