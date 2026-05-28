Ali Zaki solicita anular la investigación por la explosión del avión de Alas Chiricanas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El recurso fue presentado ante el Tribunal de Liquidación de Causas Penales.

Un incidente para que se declare nula la investigación seguida a Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso de la explosión de un avión de Alas Chiricanas en el que murieron 21 personas en 1994, fue presentada ante el Tribunal de Liquidación de Causas Penales.

A través del Edicto No. 65, divulgado el miércoles 27 de mayo en la secretaría del tribunal, se informa a las partes del recurso para que presenten posibles objeciones ante esta solicitud.

El edicto señala que los interesados −entre ellos el Ministerio Público− tendrán un término de tres días para presentar sus argumentos ante ese despacho judicial.

Sin embargo, el edicto no brinda detalles de los argumentos sobre los que se fundamenta la petición.

El Tribunal Superior también tramita una petición presentada por la fiscal Geomara Guerra, a cargo del caso, para que la investigación se declare como causa compleja y se le conceda un año más para perfeccionar el expediente.

El pasado 27 de abril, tras comparecer a una indagatoria en la fiscalía, Zaki se negó a responder un cuestionario, tras acogerse al artículo 25 de la Constitución en el que se establece que "“nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

En el atentado, que está considerado el más grave en la historia del país, no hubo sobrevivientes; entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en Panamá.

Zaki fue ubicado en la isla de Margarita, Venezuela, donde permanecía oculto. Sin embargo, luego de un trabajo realizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), fue ubicado y posteriormente se tramitó su extradición a Panamá, el 20 de abril pasado.

Por este caso, la Fiscalía Superior de Descarga mantiene cargos contra Mohmoud Moutan Mohammad, Mahamad Tha Moutan y Gilberto Tomás Yangüez.

La explosión ocurrió en 1994 cuando el avión de Alas Chiricanas despegó de Colón. La investigación señaló que un pasajero identificado como Lya Jamal transportó la bomba que estaba oculta en un radio troncal y la detonó.