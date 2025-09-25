La Corte busca evadir cuestionamientos sobre el proceso de selección de jueces y magistrados: Alianza Ciudadana Pro Justicia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alianza Ciudadana Pro Justicia expresó su indignación ante lo consignado en el Acuerdo No. 8-CACICJ de ayer, miércoles, emitido por el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial, en el que se acusa a dicha organización de no haber dado ninguna explicación sobre su inasistencia a las entrevistas de los concursos para la selección de jueces y magistrados del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

En un comunicado hecho público este jueves 25 de septiembre, la Alianza señala que en este caso pareciera que se busca evadir los cuestionamientos realizados sobre el sistema de evaluación para la selección de jueces y magistrados.

La Alianza también considera inadmisible que el magistrado Abel Augusto Zamorano asegure desconocer las razones por las cuales la organización dejó de participar en la quinta fase del proceso de selección de jueces y magistrados del SPA, cuando se le enviaron dos notas en las que se detallaban las motivaciones.

La Alianza afirma haber enviado dos cartas a la Corte Suprema de Justicia en las que informaba su disconformidad con el procedimiento especial utilizado para la evaluación de 77 aspirantes que no habían alcanzado el puntaje requerido para acceder a la quinta fase del proceso de evaluación para ocupar los cargos de jueces y magistrados.

Cabe recordar que el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial decidió convocar a tres representantes del Colegio Nacional de Abogados para reemplazar a los miembros de Alianza Ciudadana Pro Justicia que debían participar en la fase de entrevistas a los aspirantes a jueces y magistrados.

Según el acuerdo, la designación de los nuevos representantes de la sociedad civil para participar en la quinta fase de selección de jueces y magistrados tiene efectos inmediatos.

Los aspirantes a magistrados y jueces deben superar varias fases: la primera de ellas es la presentación electrónica de documentos y ejecutorias, que tiene un valor del 20%. También deben aprobar una prueba psicológica y técnicas aplicadas por la Dirección de Selección de Recursos Humanos, con un valor de 20%. Además, deben superar un concurso de oposición ante una comisión de evaluación, también con valor del 20%, así como una entrevista ante la autoridad nominadora y un representante de la sociedad civil.

La superación de cada fase requiere un mínimo del 15% y, al final, genera una calificación parcial.