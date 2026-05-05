Allanamiento en la Alcaldía de Arraiján por investigación de propaganda política

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Personal de la Fiscalía General Electoral realizó este martes 4 de mayo de 2026 una diligencia de allanamiento en la sede de la Alcaldía de Arraiján.

Fuentes oficiales confirmaron que la acción responde a una investigación en curso por una denuncia relacionada con la presunta infracción de normas sobre propaganda política.

La Alcaldía de Arraiján está encabezada por la alcaldesa Stefany Peñalba.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal electoral de Panamá Oeste Maribi Ábrego, quien recopiló una serie de evidencias que será evaluadas por ese despacho.

La investigación a raíz de una denuncia presentada por la presunta comisión de un delito electoral por el uso de recursos del Estado de los que puedo obtener algún beneficio.

La diliencia realizada por la Fiscalía Electoral alcanzó la Dirección de Compras y la Dirección Administratica del Municipio de Arraiján en la que analizaron algunos documentos.

La fiscal Ábrego explicó que esta es la cuarta diligencia que se realiza en el Municipio de Arraiján relacionada con esta investigación.