Allanan casas en Panamá Viejo por reciclaje clandestino y microtráfico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un contingente de la Policía Nacional desplegó desde tempranas horas de este martes 17 de marzo un operativo en el sector de Puente del Rey, en Panamá Viejo, enfocado en combatir el microtráfico de drogas y delitos ambientales en esta zona considerada de alta incidencia delictiva.

El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, informó que las acciones iniciaron alrededor de las 5:00 a.m. e incluyen allanamientos simultáneos en al menos seis viviendas, donde las autoridades han identificado presuntas actividades vinculadas al microtráfico.

De forma paralela, los agentes fuertemente armados también intervienen tres puntos utilizados para la captación de chatarra destinada al reciclaje, los cuales operan sin los permisos correspondientes. En el área, además, se detectó la circulación de vehículos sin placas ni documentación, presuntamente utilizados para la recolección y transporte de estos materiales.

Al operativo se sumó personal del Ministerio de Ambiente, que da seguimiento a denuncias por contaminación en el río de Río Abajo.

Según el ministerio, estas actividades irregulares se mantienen bajo vigilancia desde el año pasado, periodo en el que ya se han impuesto sanciones. Sin embargo, los sitios clandestinos continúan arrojando desechos al afluente, agravando el impacto ambiental.

La situación en Puente del Rey también ha sido objeto de atención por parte de la Defensoría del Pueblo, que recientemente abrió una queja por la posible vulneración del derecho a un ambiente sano. Tras una inspección, la entidad reportó la existencia de un vertedero clandestino y afectaciones a humedales producto de la inadecuada disposición de residuos sólidos.

Las autoridades mantienen presencia en el área mientras avanzan las diligencias.