Panamá, 27 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ADUANAS

    Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal

    José González Pinilla
    Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal
    Todos los productos quedaron bajo custodia para el inicio de los trámites legales. Cortesía/Aduanas

    Un operativo de inspección en David, Chiriquí, terminó con la retención de 3,364 cajas de zapatos de distintas marcas que carecían de documentación de respaldo.

    La mercancía fue hallada en dos residencias, según informaron este sábado 27 de septiembre las autoridades encargadas de la fiscalización aduanera.

    En una acción paralela, en un local comercial de Changuinola, Bocas del Toro, agentes de la Autoridad de Aduanas confiscaron 98 unidades del suplemento Vital Honey y 99 empaques de Blunt Wrap Platinum sabor uva, también sin los permisos requeridos.

    Todos los productos quedaron bajo custodia para el inicio de los trámites legales mientras continúan las investigaciones sobre su procedencia, indicó la institución en un comunicado.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • CSJ desestima amparo de Asoprof contra retención de salarios a educadores. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre. Leer más
    • DGI suspende RUC a 30,500 empresas por inconsistencias. Leer más