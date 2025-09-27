Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un operativo de inspección en David, Chiriquí, terminó con la retención de 3,364 cajas de zapatos de distintas marcas que carecían de documentación de respaldo.

La mercancía fue hallada en dos residencias, según informaron este sábado 27 de septiembre las autoridades encargadas de la fiscalización aduanera.

En una acción paralela, en un local comercial de Changuinola, Bocas del Toro, agentes de la Autoridad de Aduanas confiscaron 98 unidades del suplemento Vital Honey y 99 empaques de Blunt Wrap Platinum sabor uva, también sin los permisos requeridos.

Todos los productos quedaron bajo custodia para el inicio de los trámites legales mientras continúan las investigaciones sobre su procedencia, indicó la institución en un comunicado.