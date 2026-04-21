Altercado con arma de fuego en La Joya habría dejado un muerto y varios heridos

Un altercado entre privados de libertad se registró en el centro penitenciario La Joya, informó este 21 de abril la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), que confirmó además el reporte de un arma de fuego durante el incidente.
La Prensa pudo conocer que el incidente se habría registrado en los pabellones 1 y 2 del centro penitenciario.
Asimismo, se conoce de manera preliminar que el hecho dejó un fallecido y varios heridos que habrían sido trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica.
