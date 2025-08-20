AMP denuncia presunto peculado en puerto de Balboa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, presentó una denuncia por presunto delito de peculado en la Capitanía del puerto de Balboa.

Así lo informó la AMP este miércoles 20 de agosto, alegando que se trata de irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios en la Capitanía, fundamentadas en hallazgos de dos auditorías institucionales.

No obstante, la denuncia fue presentada el pasado 14 de agosto.

Durante la auditoría se revelaron anomalías en procesos relacionados con recaudaciones, validación de recibos manuales, emisión de recibos oficiales y registros en el Sistema Financiero Contable (SIFCO) y en la Ventanilla Única Marítima de Panamá (VUMPA), según detalló la AMP.

De acuerdo a la entidad, algunos funcionarios habrían incurrido en prácticas indebidas como la anulación irregular de recibos y cobros directos a embarcaciones sin reporte ni registro en el sistema oficial.

Información en desarrollo...