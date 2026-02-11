AMP inicia investigación tras naufragio que provocó la muerte de tres migrantes en Guna Yala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que inició una investigación tras el naufragio de dos embarcaciones este martes 10 de febrero, en aguas de Guna Yala, que provocó la muerte de tres migrantes.

La entidad informó que el incidente involucró a dos embarcaciones: Niña Maryi y Capi Johier, que naufragaron cuando se dirigían hacia Puerto Obaldía.

“La AMP ha iniciado las investigaciones correspondientes con el fin de determinar las causas del incidente y establecer las responsabilidades que correspondan”, informó la institución en un comunicado.

Ayer, el Congreso General Guna informó del incidente y reportó que una embarcación con 16 migrantes había naufragado en aguas de la comarca, resultando en el fallecimiento de tres migrantes y que se logró rescatar a otro.

La AMP indicó que está a disposición del Ministerio Público para colaborar en las investigaciones respectivas.

Actualmente, Panamá registra la migración inversa de personas. Se trata de viajeros que retornan desde el norte del continente hacia sus países de origen. Para ello, llegan a la provincia de Colón para luego emprender el viaje marítimo hacia el vecino país de Colombia.