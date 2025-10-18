AMP investiga fallecimientos de dos tripulantes en buques de navegación nacional e internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó sobre la investigación de dos fallecimientos ocurridos recientemente a bordo de buques de navegación costera panameña e internacional.

El primer caso se registró la mañana del 17 de octubre a bordo del buque pesquero “Monserrat”, frente a la bahía de Chame. La víctima, Abdiel Delgado, marinero panameño de 68 años y titular de licencia de Patrón de Pesca de primera clase, habría fallecido por causas naturales, presuntamente un paro cardíaco. El buque arribó al Puerto Internacional de Vacamonte, donde el Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo.

El segundo incidente involucró al petrolero británico “BW TUCANA”, en ruta hacia Panamá. El ingeniero Yashvendra Nath Sharma, de nacionalidad india, falleció el pasado 7 de octubre mientras se encontraba en aguas internacionales. Tras el arribo del buque al Puerto de Balboa el 17 de octubre por la noche, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes. Preliminarmente, se presume que su muerte también fue por causas cardíacas. La Embajada de India en Panamá coordinará con la naviera la repatriación del cuerpo.

En ambos casos, el Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos de la AMP, adscrito a la Dirección General de Marina Mercante, trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias de los hechos, cumpliendo los protocolos internacionales.

La AMP lamentó profundamente ambos decesos y expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de los tripulantes, reiterando su compromiso con la seguridad, el bienestar y la dignidad de la gente de mar.